Juve | Agnelli | “Provo vergogna per quello che sta succedendo”

(Di martedì 11 ottobre 2022) (Adnkronos) – “Oggi è una serata difficile, ma è un periodo difficile, uno dei più difficili. Questo è il momento dell’assunzione di responsabilità, per questo sono qui.perche sta”. Lo ha detto il presidente dellantus Andreaai microfoni di Sky dopo la sconfitta per 2-0 in Champions contro il Maccabi Haifa. “Decisioni su Allegri? Non è una questione di una persona sola. Questa è una questione di gruppo in questo momento e da questo dobbiamo ripartire. Non ci sono responsabilità individuali. Le verifiche lantus le ha sempre fatte a fine anno, faccio fatica a pensare ad un cambio in corsa allantus, Allegri è l’allenatore e rimarrà”. L'articolo proviene da Italia Sera.

È la posizione espressa dal presidente della Juventus Andreaa Sky sul tecnico Max Allegri dopo il ko in Champions con il Maccabi. Infortunio per Di Maria, Champions amara per laSulla ...Danilo e la storia'La Juventus ha una storia che anche se giocassimo per 50 anni non ... con parole che ricalcano in parte quelle del presidente. 'E' difficile trovare spiegazioni in ...(Adnkronos) – “È difficile da spiegare, c’è solamente da fare silenzio. Stare zitti, tornare a casa e lavorare più di prima per uscire da questa situazione. Fino al derby rimaniamo tutti in Continassa ...Il momento dei bianconeri non è certo dei più brillanti. La squadra di Allegri sta passando un periodo ai minimi storici, dove le sconfitte abbondano e già ad inizio ...