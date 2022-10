Governo | Tajani | “Nascerà dopo Consiglio Ue | deve essere politico”

(Di martedì 11 ottobre 2022) ROMA – “Probabilmente il nuovoileuropeo del 20”. Lo ha detto il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio, a “Quarta Repubblica” su Rete 4. Ci saranno molti tecnici? “Questoun, per la prima voltatanti anni i cittadini hanno scelto e hanno scelto il centrodestra”, ha sottolineato. “Poi i tecnici non sono neutrali, anche loro avranno un orientamento specifico”, sottolinea. Comunque “il primo tema da affrontare sono i contenuti, poi dobbiamo trovare le persone migliori in grado di affrontare l’emergenza, la guerra, la situazione economica, l’inflazione, il caro bollette, le riforme, l’applicazione del Pnrr. Saranno i leader a decidere”, ...

...fatto sapere " non sarò Ministro nel nuovo". La sua candidatura agli Esteri come ruolo "tecnico" si avvia al momento a scendere di quotazioni, facendo invece salire quelle di Antonio:...TOTOMINISTRIMELONI, BORSINO NOMI/ Giorgetti - MEF,- Esteri, Rasi - Salute Ancora più dura l'analisi che proietta la crisi della sinistra nelle realtà locali e più povere : denuncia ...Il Cavaliere non ha intenzione di cedere su un ministero per la fedelissima Ronzulli ed è arrivato a Roma un giorno prima per negoziare di persona con la leader di Fratelli d’Italia i posti di governo ...Governo Meloni, agli Esteri e alla Difesa i giochi sembrano fatti: pochi dubbi sul nuovo Guardasigilli e sul numero 1 della Farnesina.