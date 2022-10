Amici 22 | Todaro elimina Asia? Entra la fidanzata di un ex concorrente

(Di martedì 11 ottobre 2022) É una settimana difficile perBigolin che rischia di essere sostituita da Raimondo. La ballerina di22 potrebbe andare a casa nel giro di pochi giorni e lasciare il suo posto alladi una vecchia conoscenza di Maria De Filippi. Stiamo parlando di Claudia Bentrovato,di Samuele Barbetta,della ventesima edizione. Dopo la fortunata esperienza fatta dal danzatore e coreografo nell'anno vinto da Giulia Stabile, ora anche la Bentrovato ha la sua opportunità., infatti, ha deciso di farlare in casetta per una settimana, in attesa di maturare una decisione definitiva sulla sua permanenza. Ciò ha creato un forte malcontento inche ha avuto una forte crisi nel daytime di ...

22: Alessandra Celentano sospende il pupillo Ramon/Il gesto di Raimondo22, Teama rischio/ Mattia affronta sfida Celentano, Asia sostituita 'É la terza settimana che faccio una merda - dichiara visibilmente provata, la bionda ballerina con gli occhi colmi ...messa in discussione dal suo insegnante Raimondo Todaro. Nel dettaglio le anticipazioni riguardanti la quinta puntata di Amici 22, in programma domenica 16 ottobre nella fascia del primo ...Non c'è pace per Raimondo Todaro. Durante la puntata di domenica 9 ottobre, è arrivata una proposta che lo fa temere ...