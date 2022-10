“Ora devo proprio parlare” GF Vip 7 | Marco Bellavia | altro colpo di scena | tremano tutti

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Anche nella puntata di lunedì 10 ottobre del GF Vip si parla di. Il caso del conduttore di Bim Bum Bam che ha abbandonato il reality a seguito di problemi legati alla sua salute mentale continua a tener banco.si era già fatto sentire con una lettera inviata ai suoi ex coinquilini: “Cari ex coinquilini – inizia– ho guardato da casa la scorsa puntata da casa mia e mi faceva impressione, voi lìagghindati e io nel mio letto a leccarmi le ferite per giorni dolorosi che non riesco a dimenticare”. Gli altri concorrenti hanno ascoltato in silenzio, ammutoliti dalle parole di. “Il mio dolore, la mia richiesta d’aiuto. Volevo lanciare un messaggio quello che solo ...