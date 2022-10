LIVE Zeppieri-Celikbilek 3-6 1-4 | ATP Firenze 2022 in DIRETTA | doppio break del turco | problemi fisici per l’azzurro

Leggi su oasport

(Di lunedì 10 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-40 Arriva sullo smashche però manda in rete. 40-AD Rovescio in rete del, seconda palla-del game per. 40-40 Smorzata vincente di. AD-40 Ace di. 40-40 Rovescio in rete del. 30-40 Sfodera un grande vincente in risposta, palla-. 30-30 Altro diagonale vincente delconche ora gioca praticamente da fermo. 15-30 Dritto vincente di. 0-30 Altro regalo del. 0-15 Errore di. 1-4del. ...