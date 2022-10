Lazio | Lazzari | “Vittoria che ha un peso incredibile | difficilissimo vincere a Firenze”

Leggi su sportface

(Di lunedì 10 ottobre 2022) “Questaha unperché la Fiorentina ha una squadra veramente forte, la classifica che hanno non è reale. Sono una squadra forte che gioca benissimo,su questo campo è difficile ed importantissimo”. Lo ha detto a Sky Manueldopo il 4-0 rifilato ai viola al “Franchi”. “Sicuramente rispetto allo scorso anno abbiamo fatto passi avanti in fase difensiva, a volte siamo stati un po’ fortunati, ma abbiamo difeso da squadra e neanche al novantesimo si vuole prendere gol – ha aggiunto l’esterno della– Il campionato è appena iniziato, siamo in alto e vogliamo restarci il più possibile. I tifosi sono fantastici, è bello avere tanto pubblico anche in trasferta. Ci aspettano due gare toste, sarà una settimana lunga”. SportFace.