Tabellone Atp 250 Gijon 2022 | Rublev numero uno Ci sono Fognini | Murray e Thiem

(Di domenica 9 ottobre 2022) Ilprincipale dell’Atp 250 di, in programma sul veloce outdoor dal 10 al 16 ottobre. Dopo la semifinale raggiunta e persa ad Astana, il russo Andreysi trasferirà subito in Spagna dove sarà la prima testa di serie di un seeding che comprende molti tennisti di casa. Ildue del torneo è Pablo Carreno-Busta, seguito da Roberto Bautista-Agut. Tra i primi otto anche Davidovich Fokina e Ramos-Vinolas. Per i colori azzurri ci sarà Fabio, che trova un qualificato nel round d’esordio. COPERTURA TV MONTEPREMI E PRIZE MONEYPRINCIPALE ATP 250PRIMO TURNO (1)bye Ivashka vs (WC) Lopez (Q) Trungelliti vs (Q) Alvarez Varona (WC) Landaluce vs (5) Paul (4) F. Cerundolo ...

E' Fabio Fognini l'unico azzurro al via nelprincipale del "Gijon Open", nuovo250 (licenza annuale) dotato di un montepremi di 612.000 euro in corso sul veloce indoor del "Palacio Deportes" della città delle Asturie, in Spagna. ...A guidare ilnelle Asturie sarà Andrey Rublev, reduce dalla semifinale a Nur - Sultan e a caccia degli ultimi punti utili per blindare la qualificazione alleFinals di Torino. Dopo un ...E’ Fabio Fognini l’unico azzurro al via nel tabellone principale del “Gijon Open”, nuovo ATP 250 (licenza annuale) dotato di un montepremi di 612.000 euro in corso sul veloce indoor del ...Nelle Asturie ritorna Fognini. Rublev, Bautista e Thiem protagonisti. C'è anche un primo turnoa affascinante per Murray ...