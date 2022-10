Il gesto di Lookman dopo il gol all' Udinese | l' arbitro non capisce e lo ammonisce

...Ademola, autore della prima rete dell'Atalanta nella partita in casa dell'Udinese, poi finita 2 - 2. Come mostrano le immagini di Dazn , dopo il gol l'attaccante nigeriano ha fatto il...Uncheripete sempre dopo ogni suo gol. L'arbitro Doveri però ha estratto il cartellino giallo all'indirizzo del giocatore, forse intendendo ilcome una provocazione nei confronti ...Mi ha sorpreso il giallo per Lookman. Lui ha fatto questo gesto di esultanza. Non è un ragazzo che fa tanto della polemica. Lui ha fatto gli occhiali. Era un gesto di esultanza che è stato ...L'esultanza dell'attaccante nigeriano dell'Atalanta è costato un cartellino giallo ma Doveri fraintende UDINE - Il gol del vantaggio dell' Atalanta al Friuli contro l' Udinese al 36' del primo tempo è ...