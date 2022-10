Barcolana 2022 | la classifica | vince Deep Blue | seconda Arca

(Di domenica 9 ottobre 2022) La 54esima edizione dellaè vinta da, imbzione di Wendy Schmidt. Si tratta del primo successo di una donna al timone. Sono 1.614 gli iscritti alla festa del mare. E a dare il via alla rassegna è stata la simbolica partenza della nave scuola della Marina Militare Amerigo Vespucci. Nel quadrilatero a vertici fissi posizionato nel Golfo di Trieste le favorite sonoSgr dei fratelli Benussi. Le aspettative sono confermate dalla gara. A Boa-1 il podio provvisorio vedein testa, seguito da, che sul primo lato aveva rotto la mura del gennaker. Un problema tecnico che costringead una difficile manovra con la vela abbandonata in ...

Nelle foto di Andrea Lasorte e Massimo Silvano, gli equipaggi delle oltre 1600 barche iscritte alla54 mentre si preparano alla ...Il tramonto che ha salutato la vigilia dellaha Trieste ha regalato uno spettacolo da togliere il fiato, subito immortalato dal nostro Andrea ...TRIESTE - È la Barcolana all'insegna della sostenibilità, la numero 54, che conta 1.614 iscritti e alla quale darà il via la nave scuola della Marina Militare ...Vento perfetto per le 1600 vele nel golfo di Trieste, è la Barcolana della rinascita dopo due edizioni sospese per troppo vento e una per la pandemia ...