Modella fa un gesto incredibile allo stadio | ora rischia grosso

il Resto del Carlino

Ciacci è rimasto visibilmente scosso e sconvolto dalle accuse della Manfuso , ribadendo che non c'è in quelalcun intento malizioso. Tra l'exe opinionista è nato anche un acceso ...Gf Vip, dopo le accuse fatte in puntata, Sara Manfuso è stata querelata Quando l'exe ... mostrando poi le immagini dell'ex gieffina in cui non è apparsa molto turbata daldi Ciacci . ... Volti e gesti che attraversano il tempo Pochi giorni fa, una modella ha fatto un gesto incredibile in uno stadio italiano, ed ora rischia davvero grosso.La giornalista ed ex modella, nel corso della sesta puntata del Grande Fratello Vip, ha avuto un acceso diverbio con Alfonso Signorini, dopo le accuse che ha rivolto a Giovanni Ciacci ...