Irlanda | esplosione in una stazione di servizio | sette morti

È salito a nove morti il bilancio dell'in una pompa di benzina nella contea del Donegal, nel Nord Ovest dell', che ha anche distrutto un edificio residenziale adiacente. Lo riporta Sky News , aggiungendo che il premier ...Al momento non si conoscono le cause esatte dell', ma secondo il consigliere comunale John O'Donnell si tratterebbe di una fuga di gas. Le operazioni di soccorso sono proseguite durante ...Almeno sette persone sono morte e decine sono rimaste ferite a causa di una violenta esplosione avvenuta ieri pomeriggio in una stazione di ...Almeno nove persone sono rimaste uccise e diverse ferite venerdì dopo un’esplosione in una stazione di servizio a Creeslough, Donegal, nel nord-ovest del Paese, secondo l’ultimo rapporto della polizia ...