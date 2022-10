Irlanda | devastante esplosione alla stazione di servizio | almeno 9 morti - Esteri - quotidiano net

L'incidente, le cui cause sono ancora da accertare, è avvenuto nel villaggio di Creeslough, nella Contea di ...Sono sette le vittime accertate a seguito di unaesplosione avvenuta nel pomeriggio di venerdì 7 ottobre in una stazione di servizio di Creeslough, nella contea di Donegal, in. Un botto che ha gravemente danneggiato, oltre alla ...Esplosione in una stazione di servizio nel villaggio di Creeslough. 7 morti e diversi feriti. Si continuano a cercare superstiti.Almeno sette persone sono morte e decine sono rimaste ferite a causa di una violenta esplosione avvenuta in una stazione di servizio a Creeslough ...