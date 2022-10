“Io | semplicemente Kvara” | l’idolo di Napoli si racconta e sogna con i tifosi

(Di sabato 8 ottobre 2022) Tempo di lettura: 3 minuti– I dubbi e le perplessità estive sono solo un lontano ricordo, scacciate anche grazie alle giocate e ai dribbling di un 21enne arrivato in punta di piedi dalla Georgia. Khvichatskhelia ci ha messo poco a entrare nel cuore deidel, non solo per quanto fatto vedere sul rettangolo da gioco, ma anche per un atteggiamento e un comportamento che ormai sono merce rara per un ragazzo della sua età. La società partenopea ha scommesso sull’intero pacchetto e ha vinto. Simbolo del nuovotargato Spalletti,tskhelia si è aperto eto in una lunga intervista concessa al Corriere dello Sport. Voto al– Facile: 10. E’ una squadra piena di giocatori molto forti, molto bravi: se continuiamo ...

