Giorgia Meloni | Matteo Salvini e Silvio Berlusconi | vertice in corso ad Arcore

Il centrodestra si compatta ad Arcore. Nella villa lombarda è andata in scena una riunione tra i leader di Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia,, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi, in vista dell'avvio della legislatura e del varo del nuovo Governo. Si sta infatti entrando nella 'settimana calda', quella in cui si dovrà per ...Per fortuna, come dice, i tempi del Pd che chiede l'aiuto di paesi esteri quando è in difficoltà, sono finiti il 25 settembre scorso' afferma Lollobrigida in una nota. Sallusti avvisa ...Direzione Pd, Letta: "Il simbolo del partito rimanga così com'è" La leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, ha risposto su Facebook al governo francese per le parole pronunciate dopo i ...I partiti della coalizione di centrodestra rendono noto che è in corso ad Arcore una riunione tra la presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, il segretario della Lega ...