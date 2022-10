Così l’Europa si prepara al Congresso del Pcc

Leggi su formiche

(Di sabato 8 ottobre 2022) Tra pochi giorni si apriranno i lavori del ventesimodel Partito Comunista Cinese (Pcc), durante i quali è assai probabile che venga riconfermato per un terzo mandato l’attuale Presidente Xi Jinping. Nonostante questa quasi certezza, esistono ancora dubbi su chi possa essere nominato su altre posizioni chiave, tra cui primo ministro e vicepresidente. Sarà interessante scoprire se Xi riporterà in vita il titolo di Presidente del Comitato Centrale del Pcc, in disuso dalla fine dell’era Mao. Rimangono aperte anche le posizioni di direttore dell’ufficio per la politica esterea del Pcc e quella di ministro degli esteri. In concomitanza con questi eventi, i ministri degli esteri e i leader dell’Ue si incontreranno a Bruxelles per discutere di strategia europea sulla Repubblica Popolare. Al momento l’Unione Europea definisce Pechino contemporaneamente in tre modi: ...