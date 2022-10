Tale e Quale Show 2022 | chi ha vinto ieri? La classifica dopo la puntata di venerdì 7 ottobre

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Il programma più camaleontico di sempre ha preso il via su Rai 1. Stiamo parlando di, la trasmissione che vede al timone Carlo Conti: protagonisti, invece, personaggi del mondo dello spettacolo che hanno deciso di mettersi in gioco, di salire sul palco e di immedesimarsi star nazionali e internazionali. Ma chi ha? E qual è laprovvisoria? Chi haLa primaè stata vinta da Antonino, che si è immedesimata alla perfezione in Marco Masini. Secondo posto, invece, per Gilles Rocca, che si è trasformato in Ultimo e terzo posto per Rosalinda Cannavò nei panni de La Rappresentante di Lista. E nella seconda ...