Migranti | scontro tra trafficanti in Libia | 15 morti

21.30 Libia,traffico:15 carbonizzati 15"clandestini" sono stati uccisi e le loro imbarcazioni bruciate in unotra trafficanti di esseri umani a Sabratha, in Libia. Lo riportano alcuni giornali locali web e la Mezzaluna ...Le vittime sarebberocoinvolti in una disputa tra due gruppi rivali di trafficanti di esseri umani. Un accreditato analista, Jalel Harchaoui, ha scritto invece su Twitter che è stato "un ...(Adnkronos) – Le autorità libiche hanno riferito di aver recuperato i corpi carbonizzati di 15 migranti sulla costa di Sabratha, nel nordovest del Paese, che si trovavano all’interno di una barca bruc ...Quindici migranti sono stati uccisi e le loro imbarcazioni sono state bruciate in uno scontro tra trafficanti di esseri umani a Sabrata, in Libia. Lo riporta ...