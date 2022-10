Matteo Piantedosi | chi è il prefetto di ferro in pole per il Viminale

Leggi su tpi

(Di venerdì 7 ottobre 2022) «Ma perché devono andare tutti in Italia? Mettiamo pure che sia una richiesta di Pos (place of safety, porto sicuro, ndr). Noi abbiamo contestato non l’illegittimità in assoluto della concessione del Pos ma perché in Italia, per un intervento fatto in acque Sar libiche, peraltro rifiutato di farlo sotto il coordinamento…». È il 2 ottobre del 2019 e, negli uffici del servizio centrale operativo (Sco) della polizia, a Roma, i magistrati in forza alla procura di Agrigento, Cecilia Baravelli, Luigi Patronaggio e Salvatore Vella, ascoltano in qualità di persona informata dei fatti l’attualedi Roma,, che fino all’agosto di quell’anno aveva rivestito l’incarico di capo di gabinetto del ministero degli Interni guidato dal senatore della Lega,Salvini. E che oggi, mentre si attende l’inizio ...