Mandragora tra gli spinaci | come riconoscerla e quali sono i sintomi dell’intossicazione

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 7 ottobre 2022) A ridosso della città di Napoli, nella zona dei Campi Flegrei, otto personefinite direttamente in ospedale a causa di una intossicazione alimentare dovuta alla famigerata madragora. Dopo il caso eclatante, il sindaco di Pozzuoli Gigi Manzoni ha lanciato l’allarme: “In attesa dei relativi chiarimenti, si raccomanda di evitare di acquistare e consumare verdure simili sfuse (, biete etc.)”. Con ogni probabilità, chi ha ingerito la pianta in questione avrà fatto un errore di valutazione, perché le foglie dellamolto simili a quelle degli, oppure alla bietola selvatica, alla borragine. Cos’è lae perché è pericolosa per l’uomo Laè tipica della zona mediterranea, distribuita largamente in tutta l’area. ...