Luna a casa con Stefano De Martino mentre Belen è in Toscana

Leggi su ultimenotizieflash

(Di venerdì 7 ottobre 2022)Rodriguez è inDea Milano e questa volta è lui ad occuparsi di Santiago e. I due fratellini sono insieme nelladel conduttore, lada single.in assenza die di Antonino Spinalbese si occupa anche diMarì e non solo di Santiago che ha di certo un’età diversa e ha bisogno di minori attenzioni, ma per dirla fino in fondo, come già ha fatto, la dolcissimanon è figlia del conduttore. Inutile fingere, non tutti gli uomini accetterebbero questa situazione ed è per questo che la showgirl ne ha parlato di recente a Verissimo. Ha sottolineato quanto suo marito sia un uomo meraviglioso perchéDe ...