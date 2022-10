La nuova Sampdoria di Stankovic | modulo e l’undici titolare

(Di venerdì 7 ottobre 2022)allaper cercare di voltare pagina e lberare i blucerchiati da una situazione decisamente complicata. L’ex eroe del Triplete delll’Inter dovrà spingere per cercare di risollevare le sorti dellaSeconda parte di stagione da vivere con un deciso cambio di marcia. Sarà questo il piano diper cercare di smuovere le Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

È arrivato al 'Mugnaini' intorno alle 12.30 e si è subito buttato a capofitto in questaavventura. Dejan Stankovic ha abbracciato lacon una seduta pomeridiana sul campo 1 di Bogliasco, la prima agli ordini dei blucerchiati. Esentati dall'allenamento - a base di ..."Mi ricordo la storia della grande- ha detto, durante il colloquio di ieri con il ... Segui già lapagina Sport de ilGiornale.itDopo tanta attesa, nella giornata di Giovedì è arrivata l’ufficialità di Dejan Stankovic come nuovo allenatore della Sampdoria. Una volta superati gli ultimi impedimenti di natura burocratica, il ...Roma subito, poi Fiorentina, Juventus e Atalanta in casa, intervallate da Bologna, Udinese e Sampdoria fuori. Sono queste le 7 partite ...