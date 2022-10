Calcio | Liverpool | Klopp ' Non esiste sistema di gioco perfetto'

(Di venerdì 7 ottobre 2022) "Stiamo lavorando per trovare delle soluzioni ai nostri problemi"(INGHILTERRA) - "Gli avversari hanno capito come affrontarci quando non siamo al meglio. Lo avevano capito anche in passato ...

Jurgen Klopp sa che il suoè ancora convalescente. L'inizio di stagione è stato più complicato del previsto e domenica c'è la sfida all'Arsenal capolista, avanti già di 11 punti anche se i ...Fiducioso di recuperare Caicedo, De Zerbi vuole vedere la stessa squadra che ha sfidato ilsenza paura: "Le mie squadre giocano sempre con coraggio, voglio che i ragazzi abbiano la giusta ...'Stiamo lavorando per trovare delle soluzioni ai nostri problemi' LIVERPOOL (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - 'Gli avversari hanno capito come ...'Felice per la mia prima gara in casa, voglio lo stadio pieno' BRIGHTON (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - 'Sono felice ed entusiasta per la mia ...