Mourinho | ' Espulso Zaniolo? L' arbitro non ha visto Pezzella…'

(Di giovedì 6 ottobre 2022) ROMA - Roma beffata all'Olimpico. Incredibile doccia gelata per la squadra di Joséche a tre minuti dalla fine del match ha subito il gol del ko. Anche in questa partita la Roma non è ...

Un intervento di Gianluca Mancini per toglier palla a un'avversario toglie invece dopo 5 minuti Celik a: botta dolorosissima alla caviglia - c'è da augurarsi solo dolorosa - e dentro ...ROMA - Piove sul bagnato nella Roma. Perché oltre alla sconfittadovrà fare i conti anche sull'espulsione di Nicolò Zaniolo . L'attaccante giallorosso - ...all'arbitro che lo ha. Grave ...Seconda sconfitta in Europa League per la Roma di Mourinho battuta all'Olimpico per 1-2 dal Betis Siviglia. Al termine del match il tecnico giallorosso ha così parlato ai microfoni di ...ROMA - Il sesto gol di Paulo Dybala in dieci partite ufficiali con la Roma non basta a José Mourinho per evitare la sconfitta interna ... Nel finale grave leggerezza di Zaniolo, espulso per un ...