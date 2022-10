Everything | everywhere | all at once I fratelli Russo | The Daniels e il loro cinema pazzesco

(Di giovedì 6 ottobre 2022) Prendete iAnthony e Joe. Quelli che hanno diretto “giocattolini miliardari” come Avengers Endgame, Infinity War e un paio di Captain America, per intenderci. Lasciateli defilati dalla regia e fategli produrre il nuovo film di Daniel Kwan e Daniel Scheinert, i due registi omonimi che hanno cpito Swiss Army Man, la black comedy folle con Daniel Radcliffe in versione zombie. The, appunto. Adesso arriviamo a, And All At. America oggi. Immaginate una lavanderia cinese gestita da una coppia di cinquantenni un po’ sfigati ma di buon cuore, e con le facce di due attori cult. Lui ha nel curriculum il geniale Data dei Goonies nonché il piccolo avventuriero cinese al fianco di Indiana Jones e il Tempio Maledetto. Sì, proprio ...

Tra le uscite principali del fine settimana: 'Ticket to Paradise', 'All At Once', 'Gli orsi non esistono', 'La vita è una danza' e 'Quasi ...All at Once' , film diretto dai The Daniels , racconta la storia di Evelyn Wang (Michelle Yeoh), donna di origini cinesi che gestisce una piccola lavanderia a gettoni, sempre ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Arriva in sala “Everything Everywhere All At Once” diretto dai “Daniels” sulle infinite possibilità del multiverso. Dal carcere in Iran, dove è attualmente ...