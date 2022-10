Scooby Doo | Velma fa coming out ed è polemica

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) Nell'episodio diDoo realizzato in occasione di Halloween, la ragazza svela ufficialmente di essere lesbica

Velma Dinkley , l'esponente della Misteri & Affini didal maglione arancio e dalla gonnellina rossa è ufficialmente lesbica. LEGGI -: James Gunn torna a parlare della mancata versione PG - 13 Alcune clip dal nuovo film animato ...Ascolta questo articolo Nel nuovo film didal titolo ' Trick or Treat! ', in uscita dal 14 ottobre su Cartoon Network e dal 18 dello stesso mese in DVD, una delle protagoniste della serie Velma Dacey Dinkley fa ...Dopo anni e anni di teorie, finalmente i fan di Scooby Doo si vedono riconosciuto ciò che affermavano da tempo: Velma è lesbica.Dopo anni di speculazioni, una scena del nuovo film risolve il mistero sulla sessualità di Velma, personaggio della serie Scooby Doo.