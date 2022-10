Cosa significa La tua posizione è attualmente in uso su Windows

Leggi su navigaweb

(Di mercoledì 5 ottobre 2022)11 e10 possono accedere in qualsiasi momento allageografica del PC in uso. L'accesso alla localizzazione è fondamentale per offrire risultati di ricerca coerenti con il luogo in cui ci troviamo ma anche per aggiornare le previsioni meteo, per fornire le mappe aggiornate o per fornire la localizzazione precisa in caso di smarrimento del portatile. L'accesso ad un permesso così sensibile come la localizzazione viene mostrata all'utente con la comparsa di un'icona in basso a destra e la frase La tuain uso, così che ogni utente sappia esattamente quando il computer sta raccogliendo informazioni sullageografica. Nella guida che segue vi mostreremo come regolare l'accesso allasu ...