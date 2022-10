Codacons denuncia i vipponi | “Indagare per violenza privata i responsabili rischiano 4 anni di carcere”

Leggi su biccy

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) Ilè tornato all’attacco ed a distanza di duedall’esposto sul televoto che vide uscire Franceska Pepe ha presentato una. “Dopo atti di bullismo a danno di Marco Bellavia” – si legge nella nota – “per, ifino a quattrodi”. “Sulla grave vicenda del bullismo ai ddi Marco Bellavia, concorrente del “Grande Fratello Vip”, interviene il, che presenta oggi stesso un esposto alla Procura della Repubblica di Roma e all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in cui si chiede di accertare possibili illeciti penali e violazioni delle disposizioni vigenti in materia di Tlc. Ancora una volta la ...