Ultime Notizie – Roma | crolla parte di solaio al Mercato dei Fiori

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di martedì 4 ottobre 2022) I vigili del fuoco sono intervenuti nel quartiere Prati, in via Trionfale a, per il crollo di una porzione diall’interno della struttura deldei: nessuna persona è rimasta coinvolta. In atto la messa in sicurezza dell’area coinvolta dal dissesto. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione