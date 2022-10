Con i Gemelli di Guidonia ed Ema Stokholma è sempre 'Happy Family' (Di martedì 4 ottobre 2022) È stato un successo dell'estate, in onda su Rai Radio2 e in tv su Rai2 , con punte d'ascolto del 6%: Happy Family, il programma radio - televisivo con i Gemelli di Guidonia ed Ema Stokholma, ambizioso ... Leggi su leggo (Di martedì 4 ottobre 2022) È stato un successo dell'estate, in onda su Rai Radio2 e in tv su Rai2 , con punte d'ascolto del 6%:, il programma radio - televisivo con idied Ema, ambizioso ...

RoRoi92375042 : RT @The_SadChild: Anello al naso ? tatuaggi ? se @RoRoi92375042 non vuole uscire con voi potete ripiegare su di me, siamo prati… - The_SadChild : Anello al naso ? tatuaggi ? se @RoRoi92375042 non vuole uscire con voi potete ripiegare su di me, siamo praticamente gemelli. - DeluccaEleonora : @Ale37364793 Mai stata con un gemelli...di soliti mi innamoro dei capricorno e non finisce benissimo...?? - spiderlouis_ : raga sempre avuto problemi sono con i gemelli fine - giocarmon : Da' un'occhiata a 'Massi Morino ® Cravatta uomo + Gemelli + Fazzoletto (Set cravatta uomo) regalo uomo con confezio… -