Coez annuncia l’EP From the rooftop 2 | feat con Guè | Ariete e Frah Quintale

(Di martedì 4 ottobre 2022)the2, da oggi in presave e che vedecon Guè,Dopo sei anni di attesa, venerdì 14 ottobre tornathe2 (Carosello Records), il progetto in acustico di, da oggi in pre-order.sarà disponibile in digitale e in formato vinile ed è in presave da oggi. A seguito delle continue e numerose richieste da parte dei fan nel corso degli anni,pubblica finalmente il secondo capitolo dithe, concept musicale avviato nel 2016 e nato l’anno prima dall’omonima serie di sessioni acustiche registrate direttamente da un suggestivo tetto ...

ninatolstoj : la mia gioia più grande è coez che annuncia from the rooftop 2 -

Al momento sono stati annunciati:, Rkomi (partecipante con 'Insuperabile' al Sanremo di quest'anno), i Pinguini Tattici Nucleari e Rondodasosa. Protagonisti dell'inedito uscito già nel 2021, che ...Il conduttoreche presto tornerà in onda su Rai2 con la nuova edizione di 'Stasera tutto è ...(forse anche troppo) ed il secondo a salire sul palco del Tim Music Awards 2022 dopo i Modà è...MILANO - Dopo sei anni di attesa, venerdì 14 ottobre torna “From the rooftop 2” (Carosello Records), il progetto in acustico di COEZ, da oggi in pre-order. L’EP sarà disponibile in digitale e in forma ...Venerdì 14 ottobre torna “From the rooftop 2” il progetto in acustico di Coez da oggi in pre-order. L'Ep sarà anche in vinile ...