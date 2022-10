Atalanta, 12mila euro di multa per i cori discriminatori contro Commisso (Di martedì 4 ottobre 2022) Sanzione da 12mila euro per l’Atalanta per i cori contro Commisso. Lo ha deciso il Giudice Sportivo della Lega Serie A. Nel dettaglio, la decisione è stata quella di sanzionare il club bergamasco “per avere suoi sostenitori, prima dell’inizio della gara e al 1° del secondo tempo, intonato cori offensivi di matrice territoriale nei confronti del Presidente e di un calciatore della Società avversaria”, si legge nella nota del giudice sportivo. La polemica era montata dopo i cori “Commisso Terun”, partiti nel prepartita di Atalanta-Fiorentina e indirizzati al presidente della Viola, presente in tribuna al Gewiss Stadium per assistere al match vinto per 1-0 dalla squadra di Gasperini. Tra primo e secondo tempo è comparso ... Leggi su bergamonews (Di martedì 4 ottobre 2022) Sanzione daper l’per i. Lo ha deciso il Giudice Sportivo della Lega Serie A. Nel dettaglio, la decisione è stata quella di sanzionare il club bergamasco “per avere suoi sostenitori, prima dell’inizio della gara e al 1° del secondo tempo, intonatooffensivi di matrice territoriale nei confronti del Presidente e di un calciatore della Società avversaria”, si legge nella nota del giudice sportivo. La polemica era montata dopo iTerun”, partiti nel prepartita di-Fiorentina e indirizzati al presidente della Viola, presente in tribuna al Gewiss Stadium per assistere al match vinto per 1-0 dalla squadra di Gasperini. Tra primo e secondo tempo è comparso ...

