(Di martedì 4 ottobre 2022) I ghiacci del Polo Sud sarebbero piùdel previsto all'aumento delle temperature sulla Terra: lo indica la ricerca sull'arretramento delo Wilkes in epoca preistorica e che porta a ...

GIGIRAIROMA : RT @Agenzia_Ansa: Lo scioglimento dei ghiacciai verso un punto critico: lo rivela la mappa dei cambiamenti delle temperature #ANSA https://… - hsvfineline : il freddo i polaretti il polo sud i pinguini l’antartide i ghiacciai l’islanda -

Agenzia ANSA

Nell'moltisi trovano in bacini al di sotto del livello del mare. Comprendere la loro risposta all'innalzamento delle temperature atmosferiche e oceaniche - spiega lo studio - è ...La copertura nevosa e isono cruciali per l'esistenza dei fiumi, a sua volta all'origine ... Tra questi, lo scioglimento della copertura ghiacciata dell'Occidentale, lo scioglimento ... Antartide, ghiacciai più sensibili al riscaldamento globale Nell'Antartide molti ghiacciai si trovano in bacini al di sotto del livello del mare. Comprendere la loro risposta all'innalzamento delle temperature atmosferiche e oceaniche - spiega lo studio - è ...Lo studio coordinato dall’università Ca’ Foscari di Venezia con Lsce, Cnrs e Roma Tre ha rivelato un ingente arretramento del ghiacciaio di Wilkes ...