Ultim’ora Amadeus | arriva una brutta botta | come reagiranno in Rai?

Leggi su inews24

(Di domenica 2 ottobre 2022) Anche le più grandi certezze crollano elo è stato finora per lache non poteva aspettarsi taleLadeve arrendersi di fronte al dominio di Maria De Filippi che non lascia scampo proprio a nessuno, neppure al suo collega. La supremazia della Regina di Mediaset è ormai evidente: non L'articolo proviene da Inews24.it.