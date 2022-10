GF Vip, l’ex moglie di Marco Bellavia tuona contro la casa: «Vergogna! Le persone in difficoltà vanno aiutate, non sotterrate» (Di domenica 2 ottobre 2022) Marco Bellavia - GF Vip 7 (Foto US Endemol Shine) Tiene banco l’uscita dal Grande Fratello Vip di Marco Bellavia. l’ex conduttore di Bim Bum Bam, in evidente difficoltà (aveva ammesso di aver bisogno di aiuto, sperando nel supporto degli altri 22 concorrenti), è stato di fatto lasciato solo, fatta eccezione per Antonella Fiordelisi, l’unica che gli ha teso la mano. Una brutta pagina di tv, nonché di vita: proprio come succede a volte nella realtà di tutti i giorni, quello mentalmente più debole viene emarginato, in questo caso addirittura deriso, fino all’uscita di scena. Esiste una parola per descrivere l’atteggiamento della casa nei riguardi di Bellavia: vergogna. Ed è su questa che poggia l’accusa che arriva dall’ex ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 2 ottobre 2022)- GF Vip 7 (Foto US Endemol Shine) Tiene banco l’uscita dal Grande Fratello Vip diconduttore di Bim Bum Bam, in evidente(aveva ammesso di aver bisogno di aiuto, sperando nel supporto degli altri 22 concorrenti), è stato di fatto lasciato solo, fatta eccezione per Antonella Fiordelisi, l’unica che gli ha teso la mano. Una brutta pagina di tv, nonché di vita: proprio come succede a volte nella realtà di tutti i giorni, quello mentalmente più debole viene emarginato, in questo caso addirittura deriso, fino all’uscita di scena. Esiste una parola per descrivere l’atteggiamento dellanei riguardi di: vergogna. Ed è su questa che poggia l’accusa che arriva dal...

