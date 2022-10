Francesco in campo per la pace. La supplica Putin: si fermi. Appello a Zelensky (Di domenica 2 ottobre 2022) Un doppio Appello che ha sorpreso i fedeli riuniti in piazza San Pietro, quello lanciato da Papa Francesco nell'Angelus di domenica 2 ottobre. Il Pontefice sii è rivolto direttamente al presidente russo Vladimir Putin, e a quello ucraino Volodymyr Zelensky. "Invoco nel nome di Dio che si giunga subito ad un cessate il fuoco" in Ucraina, ha chiesto Bergoglio all'Angelus. "Mi rivolgo al presidente della Federazione Russa supplicandolo di fermare per amore del suo stesso popolo questa spirale di violenza e di morte", le parole del Papa. La comunità internazionale ed i paesi che svolgono un ruolo esterno rispetto alla crisi scatenata dalla aggressione dell'Ucraina da parte della Russia devono "fare di tutto per promuovere la causa della pace senza lasciarsi coinvolgere in una escalation" ... Leggi su iltempo (Di domenica 2 ottobre 2022) Un doppioche ha sorpreso i fedeli riuniti in piazza San Pietro, quello lanciato da Papanell'Angelus di domenica 2 ottobre. Il Pontefice sii è rivolto direttamente al presidente russo Vladimir, e a quello ucraino Volodymyr. "Invoco nel nome di Dio che si giunga subito ad un cessate il fuoco" in Ucraina, ha chiesto Bergoglio all'Angelus. "Mi rivolgo al presidente della Federazione Russandolo di fermare per amore del suo stesso popolo questa spirale di violenza e di morte", le parole del Papa. La comunità internazionale ed i paesi che svolgono un ruolo esterno rispetto alla crisi scatenata dalla aggressione dell'Ucraina da parte della Russia devono "fare di tutto per promuovere la causa dellasenza lasciarsi coinvolgere in una escalation" ...

