Formazioni ufficiali Lazio-Spezia | Serie A 2022 2023

Leggi su sportface

(Di domenica 2 ottobre 2022) Ledi, match valido per l’ottava giornata di. All’Olimpico scontro importante per le due squadre e i rispettivi obiettivi di classifica, visto che entrambe hanno vinto prima della sosta e arrivano con serenità a questo appuntamento. Chi riuscirà a vincere? L’appuntamento con il fischio d’inizio è fissato alle ore 12:30 di domenica 2 ottobre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.: in attesa: in attesa SportFace.