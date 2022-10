ATP Tel Aviv, Novak Djokovic: “Importante vincere per accrescere il mio livello di fiducia” (Di domenica 2 ottobre 2022) Tutto come da copione o quasi…Novak Djokovic (n.7 del ranking) ha archiviato la pratica nella semifinale dell’ATP250 di Tel Aviv. Sul veloce indoor israeliano il serbo si è imposto contro il russo Roman Safiullin (n.104 ATP) per 6-1 7-6 (3), avendo qualche passaggio a vuoto nel secondo parziale, ma comunque spuntandola in 1 ora e 36 minuti di gioco. Per l’asso nativo di Belgrado il tassametro corre e punti importanti in ottica ATP Finals vengono incamerati, nella consapevolezza di dover battere Marin Cilic (n.16 ATP) nell’atto conclusivo, ieri vittorioso nell’altra semifinale contro il francese Constant Lestienne (n.68 del ranking). “Sono riuscito a trovare i miei colpi migliori nei momenti decisivi. Avrei potuto chiudere la partita prima, ma non ho giocato sufficientemente bene. Ho mantenuto, comunque, la calma e centrato l’obiettivo. ... Leggi su oasport (Di domenica 2 ottobre 2022) Tutto come da copione o quasi…(n.7 del ranking) ha archiviato la pratica nella semifinale dell’ATP250 di Tel. Sul veloce indoor israeliano il serbo si è imposto contro il russo Roman Safiullin (n.104 ATP) per 6-1 7-6 (3), avendo qualche passaggio a vuoto nel secondo parziale, ma comunque spuntandola in 1 ora e 36 minuti di gioco. Per l’asso nativo di Belgrado il tassametro corre e punti importanti in ottica ATP Finals vengono incamerati, nella consapevolezza di dover battere Marin Cilic (n.16 ATP) nell’atto conclusivo, ieri vittorioso nell’altra semifinale contro il francese Constant Lestienne (n.68 del ranking). “Sono riuscito a trovare i miei colpi migliori nei momenti decisivi. Avrei potuto chiudere la partita prima, ma non ho giocato sufficientemente bene. Ho mantenuto, comunque, la calma e centrato l’obiettivo. ...

