Accuse incrociate genitori-figli, intera famiglia rischia processo per maltrattamenti (Di domenica 2 ottobre 2022) (Adnkronos) – Una guerra in famiglia che va avanti da anni e che ora rischia di finire in tribunale. Insulti e Accuse incrociate tra genitori e figli finite all’attenzione dei pm della procura di Roma. Da una parte una donna cinquantenne accusata di aver maltrattato i familiari conviventi, padre e madre ultrasettantenni e fratello, sottoponendoli per più di dieci anni “a continue vessazioni psicologiche e fisiche – secondo quanto riportato nell’avviso di conclusione delle indagini – altamente mortificanti”, “aggredendoli sia verbalmente che fisicamente, ingiuriandoli con epiteti offensivi” e “minacciando la madre e il fratello”. Diversi gli episodi di violenze che i familiari della donna avrebbero subito dal 2008 fino al 2021 e che vengono ricostruiti nel capo di accusa: spintoni, ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 2 ottobre 2022) (Adnkronos) – Una guerra inche va avanti da anni e che oradi finire in tribunale. Insulti etrafinite all’attenzione dei pm della procura di Roma. Da una parte una donna cinquantenne accusata di aver maltrattato i familiari conviventi, padre e madre ultrasettantenni e fratello, sottoponendoli per più di dieci anni “a continue vessazioni psicologiche e fisiche – secondo quanto riportato nell’avviso di conclusione delle indagini – altamente mortificanti”, “aggredendoli sia verbalmente che fisicamente, ingiuriandoli con epiteti offensivi” e “minacciando la madre e il fratello”. Diversi gli episodi di violenze che i familiari della donna avrebbero subito dal 2008 fino al 2021 e che vengono ricostruiti nel capo di accusa: spintoni, ...

