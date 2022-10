Stefano De Martino, scoop: “Relazione focosa con la concorrente del GF Vip 7” (Di sabato 1 ottobre 2022) Stefano De Martino è tornato insieme a Belen Rodriguez, ex di Antonino di Spinalbese ora al GF Vip 7 ma avrebbe avuto una “Relazione focosa” con Antonella Fiordelisi. Insomma, ci sarebbe un ex per uno nella Casa di Cinecittà. Lo scoop è delle ultime ore arriva da Alessandro Rosica sui social. Stando a quello che riporta l’esperto di gossip, “investigatore social” è il suo nome su Instagram, la schermitrice e influencer campana un anno fa avrebbe stretto un’amicizia speciale con l’ex Amici e oggi conduttore. E pare che siano rimasti in ottimi rapporti nonostante il ritorno di fiamma con l’ex moglie avvenuto poco dopo. Leggi anche: “Quel nome non lo faccio”. Antonino Spinalbese e Belen, la confidenza nella notte al GF Vip 7 Stefano De Martino Antonella ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 1 ottobre 2022)Deè tornato insieme a Belen Rodriguez, ex di Antonino di Spinalbese ora al GF Vip 7 ma avrebbe avuto una “” con Antonella Fiordelisi. Insomma, ci sarebbe un ex per uno nella Casa di Cinecittà. Loè delle ultime ore arriva da Alessandro Rosica sui social. Stando a quello che riporta l’esperto di gossip, “investigatore social” è il suo nome su Instagram, la schermitrice e influencer campana un anno fa avrebbe stretto un’amicizia speciale con l’ex Amici e oggi conduttore. E pare che siano rimasti in ottimi rapporti nonostante il ritorno di fiamma con l’ex moglie avvenuto poco dopo. Leggi anche: “Quel nome non lo faccio”. Antonino Spinalbese e Belen, la confidenza nella notte al GF Vip 7DeAntonella ...

- giuseppe_alto : Un rumors legato a Stefano De Martino che probabilmente infiammerà le prossime puntate del GF Vip. Nelle scorse ore… - Riccard17451084 : @ynnastories Ma solo a me ricorda mooooolto vagamente Stefano De Martino??? -