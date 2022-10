Screening del tumore al colon retto in farmacia: “Prendi la provetta, la prevenzione ti aspetta” (Di sabato 1 ottobre 2022) Non si è mai abbastanza prudenti quando si parla di tumore. Infatti, sono molte le iniziative create apposta per controllare, aiutare e prevenire situazioni irreversibili. Alla campagna di prevenzione oncologica gratuita per il tumore al colon retto stanno aderendo sempre più farmacie a Roma. Attualmente, lo Screening del tumore al colon retto viene eseguito da circa 50 farmacie aderenti. Leggi anche: Aprilia, raccolta fondi “Progetto in rosa” per Centro Oncologico cittadino tumore al colon: il più frequente nella popolazione Il tumore del colon retto è il tumore più frequente nella popolazione totale (maschi + femmine) e la seconda ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 1 ottobre 2022) Non si è mai abbastanza prudenti quando si parla di. Infatti, sono molte le iniziative create apposta per controllare, aiutare e prevenire situazioni irreversibili. Alla campagna dioncologica gratuita per ilalstanno aderendo sempre più farmacie a Roma. Attualmente, lodelalviene eseguito da circa 50 farmacie aderenti. Leggi anche: Aprilia, raccolta fondi “Progetto in rosa” per Centro Oncologico cittadinoal: il più frequente nella popolazione Ildelè ilpiù frequente nella popolazione totale (maschi + femmine) e la seconda ...

