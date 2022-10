QuartoGrado : In esclusiva a #Quartogrado possiamo mostrarvi il papà di Saman che partecipa ad una processione religiosa mentre è… - LaVeritaWeb : Dagli atti dell’inchiesta emerge la confidenza di uno dei cugini fatta a un compagno di carcere: all’omicidio della… - MatildeDErrico : RT @VanityFairIt: Il cugino di Saman si è confidato con un altro detenuto. Ecco che cosa ha detto sull'assassinio della ragazza https://t.c… - VanityFairIt : Il cugino di Saman si è confidato con un altro detenuto. Ecco che cosa ha detto sull'assassinio della ragazza - angiuoniluigi : RT @Affaritaliani: Omicidio Saman, quel patto tra parenti: 'Giurarono sul Corano di ucciderla' -

...Abbas avrebbero stretto un accordo tra loro, 'c on giuramento religioso sul Corano', che imponeva il divieto di rivelare ad altri il nome dei partecipanti al delitto e le modalità dell'...Una specie di giuramento, sul Corano . Un accordo, esteso a tutta la famiglia, affinché nessuno rivelasse l'diAbbas e le modalità di esecuzione. Ne ha parlato - a un altro detenuto che poi lo ha riferito alla polizia penitenziaria - Ikram Ijaz, il cugino della 18enne scomparsa lo scorso anno ...È arrivata, dopo sette anni dal delitto, la condanna in primo grado all'ergastolo per Giacomo Bozzoli, accusato di aver ucciso lo zio Mario all'interno della fonderia di famiglia e di essersi liberato ...L’intenzione era quella di far credere che fosse fuggita volontariamente per poi ammazzare anche il suo ragazzo ...