Nuove emissioni BTP quarto trimestre 2022: ci sarà anche un nuovo decennale

Come avviene sempre alla fine di ogni trimestre, il Ministero dell'Economia e della Finanze fornisce indicazioni sulle Nuove emissioni di BTP previste per il trimestre successivo. Come comunicazione MEF rilasciata alla fine di settembre, sono state quindi rese note le emissioni di nuovi BTP per il periodo compreso tra ottobre e dicembre (quarto trimestre 2022, ultimo dell'anno in corso). Le indicazioni sono contenute nel documento titolato Programma Trimestrale di Emissione con sottotitolo Aggiornamenti sull'attività di emissione del debito pubblico, il quadro macroeconomico e di finanza pubblica – Settembre 2022. Al di là di questa lunga definizione, il rapporto risponde ad una domanda molto semplice: ci saranno ...

