Lodi | fermati in auto con abbigliamento rubato in negozi | 2 denunce e un arresto

(Di sabato 1 ottobre 2022) Milano, 1 ott.(Adnkronos) - Si è conclusa con duee unun'operazione della polizia di Stato delle questure di Cremona eche, nella giornata del 29 settembre, ha portato alla denuncia di tre persone, due donne e un uomo, tutti di origine peruviana, per i reati di furto, ricettazione, false dichiarazioni a pubblico ufficiale, indebito utilizzo di carte di credito ed evasione. Intorno alle ore 11, gli agenti delle due squadre mobili, dopo aver visto due donne scendere da un veicolo in procinto di entrare in un supermercato di Cremona, hanno fermato il mezzo e sottoposto gli occupanti ad un controllo. Dopo aver dichiarato di essere privi di documenti, i tre sono stati sottoposti a un controllo più approfondito, dal quale è emerso che una delle due donne era evasa dagli arresti domiciliari. Nel veicolo, poi, sono stati ...

