Liguria, al via la caccia ai cinghiali: se ne possono abbattere l'80% in più rispetto allo scorso anno

Tra dubbi sulla peste suina e proteste si apre la stagione venatoria più incerta. La protesta dei cacciatori: "A queste condizioni, non spariamo". Sono quasi 36 mila i cinghiali abbattibili, manca però un censimento sul numero totale

