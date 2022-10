Leicester: un club torna a bussare per Maddison (Di sabato 1 ottobre 2022) Secondo il Times a gennaio il Newcastle tornerò alla carica per James Maddison, trequartista del Leicester, in scadenza nel 2024. In... Leggi su calciomercato (Di sabato 1 ottobre 2022) Secondo il Times a gennaio il Newcastle tornerò alla carica per James, trequartista del, in scadenza nel 2024. In...

fuck1do : @inablackxout @LautaroMartinaz Anche il Leicester fu in corsa per il titolo, ciò non lo rende un grande club. Più insulso del QPR in my book - junews24com : Mercato Juve, c'è un'idea per gennaio: sfida con un top club - - ZonaBianconeri : RT @ZoneJuventus: #Juventus e #ManUtd potrebbero presto scontrarsi per l'acquisto del cartellino di Youri #Tielemans in scadenza di contrat… - ZoneJuventus : #Juventus e #ManUtd potrebbero presto scontrarsi per l'acquisto del cartellino di Youri #Tielemans in scadenza di c… - LeBombeDiVlad : ?? #Leicester, diversi club su #Tielemans ?? La situazione #LBDV #LeBombeDiVlad -