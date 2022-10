Geely entra in Aston Martin con una quota del 7 | 6%

(Di sabato 1 ottobre 2022), colosso cinese dell’automotive, ha acquistato unadel 7,6% della. Si conclude così l’operazione di finanziamento avviata dall’azienda britannica, che le ha permesso di accumulare 654 milioni di sterline. L’azienda asiatica già possiede LEVC, Lotus, Lynk&Co, Polestar, Volvo e metà della Smart. In passato si era parlato di un interesse per

Motorbox

... appena presentata è già esaurita Aston Martin presenta la DBR22: non era finita l'era del V12 Twin Turbo Aston Martin, Pebble Beach 2022 per due nuovi modelli "mozzafiato" PIGLIATUTTOè il ...... gli azionisti di Aston Martin hanno rifiutato un accordo più generoso guidato da Atlas Consortium , una società che include la casa automobilistica cinese. Il consorzio possiede anche il ... Investimenti | Aston Martin, un po' inglese e un po' cinese. Entra Geely, quali novità L'azienda cinese Geely acquisisce il 7,6% dell'Aston Martin, affiancandosi ad altri grandi investitori come Mercedes e PIF.Geely sta diventando uno dei nomi più influenti nel mondo dell'auto. Se non avete mai sentito un'auto con questo nome, vi perdoniamo. La Casa cinese, fondata dal magnate Li Shufu nel 1997, si sta face ...