E Libero chiede a Rula Jebreal se è “scema” per le parole sul padre di Giorgia Meloni (Di sabato 1 ottobre 2022) Non si placano le polemiche per le parole di Rula Jebreal su Giorgia Meloni e sulla notizia relativa alla condanna, decenni fa del padre che l’ha abbandonata ancora piccolissima. Come spesso accade però Libero per raccontare la vicenda ha usato toni inaccettabili contro la giornalista. Ricordiamo brevemente la vicenda: Rula Jebreal ha scritto su Twitter in riferimento a Giorgia Meloni e alla notizia sul padre che “Lei non è colpevole dei crimini commessi dal padre, ma spesso sfrutta i reati commessi da alcuni stranieri per criminalizzare tutti gli immigrati, descrivendoli minaccia alla sicurezza. In una democrazia ci sono responsabilità individuali, non colpe o ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 1 ottobre 2022) Non si placano le polemiche per ledisue sulla notizia relativa alla condanna, decenni fa delche l’ha abbandonata ancora piccolissima. Come spesso accade peròper raccontare la vicenda ha usato toni inaccettabili contro la giornalista. Ricordiamo brevemente la vicenda:ha scritto su Twitter in riferimento ae alla notizia sulche “Lei non è colpevole dei crimini commessi dal, ma spesso sfrutta i reati commessi da alcuni stranieri per criminalizzare tutti gli immigrati, descrivendoli minaccia alla sicurezza. In una democrazia ci sono responsabilità individuali, non colpe o ...

