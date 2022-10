Dionisi | “Adesso arriva il difficile | Salernitana più forte dello scorso anno”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 1 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSassuolo – Alessio, allenatore del Sassuolo, ha parlato in conferenza stampa in vista della partita di domani contro la. Queste le dichiarazioni del tecnico neroverde, che feco alle parole di Davide Nicola. Obiettivo – Il, sono d’accordo, confermarsi è sempre più. Siamo in crescita e dobbiamo dimostrarlo domani, èperché c’è stata la sosta. Abbiamo lavorato ma non a pieno regime, non come avremmo desiderato ma siamo pronti. La volontà è quella di dar continuità ma non sarà facile perché troveremo una squadra che sta facendo bene, non è quella dell’, ha finito bene e si è rinforzata. Nazionali – Li ho ritrovati ...