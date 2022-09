(Di venerdì 30 settembre 2022) Ecco un nuovo test per te che ti metterà in difficoltà. Riesci a concentrarti e a vedere i volti?ci in questo gioco Oggi vogliamo proporti un nuovo test di abilità che dovrai affrontare con tutte la convinzione e concentrazione possibile. Come sempre, infatti, ti metteremo davanti ad unadi logica che potrà essere L'articolo proviene da Leggilo.org.

StefSpA_ : E' un po' difficile concentrarsi su qualcosa quando non sai nemmeno chi si dovrebbe concentrare su quelle cose, Pep… - odiosuning2 : @SantucciFulvio e comunque l'app è molto buona, ma solo con quella ci fai poco. Devi vedere almeno 3/4 ore di video… - _sopraleparti : @Mov5Stelle @GiuseppeConteIT Esilarante! Così ti copri di ridicolo anche nei confronti di chi ti ha già votato. Sai… - camillo_tarocci : @marattin Sai com'è Luigi, non è ancora del tutto abitudine degli italiani martellarsi sui coglioni. Anziché crimin… -

Leggilo.org

Il problema è che nonquanto stia bluffando Putin, fino a quando non vai a vedere le sue carte. ... e sostiene che i russi hanno imparato ad abbandonare territori inutili e ale loro ...... mi rendevo conto di tutto ciò di cui potevo ancora godere: riuscivo al'attenzione sul ... Nella nostra professione poi è una fatalità da mettere in conto perchche corri determinati ... Ti sai concentrare nella vita Dipende che cosa vedi, prova con noi "L'esordio in Premier League ad Anfield è una cosa unica ma sono concentrato sulla squadra e su quello che posso darle". Roberto De Zerbi è pronto per la prima sulla panchina del suo Brighton. "Quello ...Ci sono al momento gravi indizi sul collaboratore scolastico indagato per la morte del professor Marcello Toscano ma nessuna confessione ...