(Di venerdì 30 settembre 2022) E’ riunita a, da oggi a domenica, per il XVIII congresso nazionale l’Associazione italiana di analisi e modificazione del comportamento e terapia comportamentale e cognitiva (). In corso nella splendida cornice del Museo Diocesano, il meeting (dal titolo “Ritorno al futuro, dal comportamentismo al cognitivismo andata e ritorno”) ospiterà la relazione del presidente Aristide Saggino e gli interventi di esperti internazionali come David Barlow, Keith Dobson, Katy Grazebrook, Nirvana Pistoljevic e Nichola Rumsey. Nella sessione dei workshop pre-congressuali, molto atteso è ilCBT di gruppo per aumentare ladi Antonio, psichiatra e psicoterapeuta, fondatore del CBT Clinic Center di. “Laè ...

Il Denaro

... psicoterapeuta, docente diche risponde. Prendiamo spunto anche noi per un'utile riflessione. Sono, dunque comunico Non possiamo non comunicare , recita la prima slide del più ...risponde Francesco Vincelli psicologo, psicoterapeuta, docente diFra le richieste d'aiuto rivolte allo specialista incapita spesso quella orientata all'intervento sulla coppia o a situazioni familiari basate su difficoltà di ... Psicoterapia, Aiamc a Napoli. D'Ambrosio: Training breve per la resilienza - Ildenaro.it E’ riunita a Napoli, da oggi a domenica, per il XVIII congresso nazionale l’Associazione italiana di analisi e modificazione del comportamento e terapia comportamentale e cognitiva (Aiamc ...Fari puntati sulla psicoterapia. Semaforo verde per il XVIII Congresso Nazionale dell’Aiamc, che si terrà da venerdì 30 settembre 2022 a domenica 2 ottobre, presso ...